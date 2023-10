La danza internazionale arriva a Firenze

Firenze, 2 ottobre 2023 – A Fabbrica Europa, a Firenze, un nuovo appuntamento con la danza internazionale. Alla Palazzina Reale il 4 ottobre è in programma Leila Ka in 'Se faire la belle' e Alexandre Fandard in 'Comme un symbole'. Nel primo caso si tratta della rappresentazione di una donna in camicia da notte: un corpo che, si legge in una nota, come un leone in gabbia si dibatte in un tentativo di ribellione con un irrefrenabile desiderio di libertà. Il secondo spettacolo è un autoritratto che mette a nudo complessità e contraddizioni di una figura controversa, il banlieusard. Una figura, spesso maschile, disprezzata, adulata, sacrificata, erotizzata, che il coreografo vuole riabilitare, scardinandone i cliché. Vestito con i colori della bandiera francese, Fandard fa del giovane delle periferie “un simbolo fatto d’oro e di stigmate, malmenato in tutti i sensi, come fosse sacrificato”.