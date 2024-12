'Cultura, libertà, egemonia': la Fondazione Rosselli a Roma

Firenze, 4 dicembre 2024 – 'Cultura, libertà, egemonia' è il titolo dell'incontro che si svolgerà il 6 dicembre alla Fiera nazionale della piccola e media editoria a Roma, con inizio alle ore 13.30 (sala Vega). Parteciperà il presidente del Coordinamento riviste italiane di cultura (Cric) che ha organizzato l'iniziativa, Valdo Spini. Interverranno il direttore del Centro per il libro e la lettura Luciano Lanna, la direttrice di MicroMega Cinzia Sciuto, il direttore scientifico di Fondazione Alleanza Nazionale Francesco Giubilei e il direttore de Il Mulino Paolo Pombeni. A coordinare l'evento sarà Giada Fazzalari segretaria del Cric . "Recentemente - ha detto Spini che è anche direttore dei "Quaderni del Circolo Rosselli" - importanti scrittori politici, in genere della destra hanno inteso mettere in dialettica il concetto di egemonia di Antonio Gramsci, con quello di Giovanni Gentile, quasi a cercare una legittimazione reciproca. Sull'importanza della sfera culturale sia nella politica che nella società, credo vi debba essere convergenza anche se le forme di comunicazione sono oggi per molti aspetti diverse da quelle del novecento. Da buon socialista liberale di impronta rosselliana ribadisco peraltro che proprio ribadire l'importanza della cultura sia nella battaglia politica che in quella dei rapporti sociali debba significare la valorizzazione dell'aspetto critico e dialettico del confronto culturale. L'egemonia, se se ne ha la capacità, la si deve conquistare nel pluralismo e non nell'allineamento ad un potere o ad una classe sociale. E' importante ribadire oggi questi concetti".