A 450 anni dalla morte, un ciclo di conferenze ricorda il genio di Vasari

Firenze, 23 gennaio 2024 – Un pittore, architetto e storico dell'arte, artista poliedrico e uomo di lettere al servizio della famiglia Medici e dei papi, perfetta incarnazione della figura dell'artista colto e versatile del periodo tardo-rinascimentale. Parliamo di Giorgio Vasari, aretino di nascita ma fiorentino d’adozione, che per conto della signoria realizzò a metà del 1500 la decorazione del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio e il complesso fiorentino degli Uffizi. Il suo ingegno è ancora visibile a distanza di secoli, ed è per questo, che per la ricorrenza dei 450 anni dalla sua morte, l'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, fondata nel 1563 proprio grazie ad una sua idea, ricorda l'anniversario con un ciclo di conferenze organizzato dalla classe di Storia dell'Arte, presieduta da Massimiliano Rossi, e dedicato all'ultimo decennio di vita. L'iniziativa celebrativa si intitola Giorgio Vasari 1574 - 2024. L'apogeo della fama e prenderà il via venerdì 26 gennaio (ore 17.30) con una conferenza di Cristina Acidini che parlerà di "L'ultima grande impresa di Vasari: la cupola del Duomo di Firenze". "Quella di Vasari in Cupola è la grandiosa impresa finale della carriera di pittore, in cui riversa la sua colta inventiva e la sua sapienza tecnica. Ho seguito per dieci anni il restauro del Giudizio Universale, suo e di Zuccari: conosco e ricordo tutti quei 3600 metri quadrati di pittura murale", racconta Acidini. Storici dell'arte e studiosi, con cadenza mensile, racconteranno come, negli anni tra il 1563 e il 1574, avvenisse l'incontrastata affermazione di Vasari come pittore, architetto, collezionista, letterato inventore di figurazioni allegoriche e storiografo di fama europea. In quel decennio, a Firenze, fu regista della celebrazione medicea, in virtù del sodalizio con il duca Cosimo I, divenuto granduca dal 1569 e destinato a scomparire, come lui, nel 1574; mentre a Roma, nello stesso periodo, al servizio dei papi Pio V e Gregorio XIII, si battè perché i cantieri lasciati incompiuti da Michelangelo, venissero proseguiti fedelmente. Nonostante le sue potentissime committenze, Vasari riuscì a non farsi schiacciare tra il potere politico di Cosimo I e quello religioso dei Papi della Controriforma, e nella seconda edizione delle Vite, pubblicata dagli stampatori Giunti nel 1568, delinea una soggettività terza tra potere temporale e potere spirituale: il primato dell'Arte, anticipato, cinque anni prima, proprio dall'istituzione dell'Accademia del Disegno. "Fu un risultato straordinario e negli anni successivi, nell'Età del disciplinamento religioso e aldilà della frammentazione politica della Penisola, proiettò l'Italia nel futuro, dandole un'identità fortissima", conclude Massimiliano Rossi.