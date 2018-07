Firenze, 28 luglio 2018 - Avvolti dal buio prima dell'alba nel momento esatto che la luna - che ieri sera con l'eclissi ne ha combinate di tutti i colori - se ne va e il sole sta per crescere. In quel momento magico di silenzio e di non luce, Firenze si è svegliata oggi nell'incanto delle note del pianoforte suonato ad Roberto Cacciapaglia nel Chiostro degli Uomini all'Istituto degli Innocenti.

Nel buio profondo la musica senza tempo ha chiuso Musart Festival di Firenze con questo concerto per piano solo alle prime luci dell’alba a cui hanno partecipato oltre 300 spettatori,con biglietti esauriti da settimane. Per arrivare agli Innocenti passando dal centro di Firenze, schivati decine di ubriachi molesti ancora in giro, padroni della città, traballanti ma aggressivi, urlanti con la voce impastata di alcolici.

Oppure singhiozzanti, con l'ultimo cicchino tra le dita: se ne stanno in mezzo di strada o sdraiati malamente sui marciapiedi sulle tracce del loro vomito. Alle 4 e mezzo di mattina Firenze è così. O era così solo stamani. Chiostro degli Uomini allo Spedale degli Innocenti: scenario e momento perfetti per immergersi in un repertorio sospeso tra classicità e sperimentazione in un silenzio sacrale e partecipe. Cacciapaglia, che è pianista di fama internazionale e autore di culto, è stato perfetto per questa atmosfera illuminata da una voglia di emozione quasi primordiale.

E ha attinto dal suo sfaccettato repertorio, in cerca di quel luogo simbolico – il quarto tempo caro all’autore – dove si cela la poesia della musica. E' stato un enorme successo, con infiniti applausi a cielo - scena - aperto con un Cacciapaglia al limite dell'imbarazzo che accennava sorridendo a qualcuno più su di lui. In 12 giorni, Musart ha ospitato, tra gli altri, Roberto Bolle, Chick Corea, Jethro Tull, Ermal Meta, Baustelle, Francesco De Gregori, Remo Anzovino, le Orchestre della Toscana e del Maggio Musicale Fiorentino. Molto apprezzata la formula del festival, che agli spettacoli abbinava visite gratuite a giardini, luoghi di culto e palazzi monumentali adiacenti alla piazza. E ancora, la mostra fotografica “Because the Night”, quelle organizzate dall’Università di Firenze, l’apertura straordinaria dell’Istituto Geografico Militare, i video di Sky Arte e le due serate a ingresso libero.

Tutto questo è accaduto a Firenze grazie all'intuizione di due grandi manager operai - sì tutt'e due, che da sempre non si risparmiano nel lavoro - come Claudio Bertini, che ha avuto l'idea del concerto all'alba senza luci elettriche; e mito-Massimo-Gramigni: insieme hanno valorizzato per tanta gente uno scrigno d’arte come piazza della Santissima Annunziata, facendo aprire e riscoprire nello stesso tempo anche percorsi museali lì nei dintorni, quelli un po' meno frequentati dai giri del grande turismo di massa.

E così, arrivata alla terza edizione con Cacciapaglia, without electric light, Musart si conferma un unicum nella proposta culturale fiorentina.

Alla fine, cappuccino e brioche per tutti: e, fuori dall'Istituto degli Innocenti, ancora il lato B, cioè la fotografia di questa società che diventa quasi un'allegoria della vita. Con giovani che si permettono il lusso di bersi e sputare via la loro vita per una notte assurda, come se non ci fosse un domani. E come se non ci fosse la musica.