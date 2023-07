“Con Firenze nel cuore. Come Zeffirelli”

Firenze, 3 luglio 2023 – La Toscana, terra di pittori, di scienziati e di bellezza. Ma anche di cinema, teatro e intrattenimento. E quella dell’attore e direttore della fotografia Fabio Morelli è un’altra storia che lo conferma.

Il trentacinquenne fiorentino, approdato da anni negli Stati Uniti per seguire i propri sogni, ha diretto la fotografia per il nuovo documentario dedicato a Franco Zeffirelli. Selezionato per la finale del Globo d’oro film festival di Roma, Il 6 luglio verrà proiettato anche nel piazzale degli Uffizi. Il direttore alla fotografia, da coerenza alle immagini per tutto il film. Cura l'aspetto visivo creando le condizioni affinché la ripresa venga fatta nel modo migliore. Genera il contesto usando le immagini, controllando le parti tecniche. Un documentario diretto da Matteo Mascotto e scritto con Elena Putignano, interamente girato nel territorio, che trasporta gli spettatori nei luoghi più cari al maestro. Ripercorrendone la vita, descrivendone le opere e illustrando i suoi traguardi.

"Zeffirelli era profondamente innamorato di Firenze — spiega Morelli — Per l’alluvione dedicò un documentario alla città, «Per Firenze». E’ stato uno dei pochi, veri, artisti completi. Era multidisciplinare. Vedere l’amore che conservava per questo luogo, mi ha colpito”. Il documentario, prodotto da Matteo Cichero, sarà ricco di ricostruzioni storiche riguardanti il maestro, ma ci saranno anche degli attori nel ruolo della madre e di Zeffirelli stesso. Spazio a dietro le quinte, interviste e spezzoni, resi disponibili dall’archivio storico dell’istituto Luce e dalla Fondazione Zeffirelli. Sarà un viaggio nei suoi luoghi: la Fondazione, la Pergola, le piazze, le vie della città. Morelli è molto legato al progetto. Oggi vive in North Carolina, dove sta affinando le sue competenze cinematografiche come direttore alla fotografia, ma per la proiezione sarà in città.

Cresciuto a ponte a Greve, dopo le superiori ha iniziato a studiare cinema avvicinandosi al mondo del teatro. “Ho iniziato come attore, ma mi affascinava capire il mondo dietro la cinepresa — spiega — Ho iniziato ad approfondire, ho studiato. Con il tempo mi sono affinato”. Due anni fa per Fabio l’occasione di andare oltre oceano insieme alla moglie, Patricia García Gil, pianista internazionale che per il film ha dato il suo contributo musicale: “In America è un settore che viene preso molto seriamente — spiega — Purtroppo da noi è ancora visto come un hobby, più che come un lavoro. Negli Usa c’è collaborazione. Fare network è molto più semplice. Ci sono meno barriere ed è più facile entrare all’interno dei meccanismo. C’è uno spirito molto positivo”. Ma Morelli non ha perso l’amore per la sua città: “Firenze me la porto nel cuore. Vedere il film proiettato agli Uffizi, nel tempio dell’arte, è un onore”.