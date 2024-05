Compleanno di Dante: grande successo per 'L'Inferno' alla Fondazione Zeffirelli

Firenze, 17 maggio 2024 - In occasione del compleanno del Sommo Poeta e nell'ambito dell'itinerario dantesco promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con il Museo de' Medici, Museo Casa di Dante e Fondazione Franco Zeffirelli Onlus, è andata in scena un'altra serata straordinaria e non solo per Città di Firenze. Folla delle grandi occasioni in piazza San Firenze, sede della Fondazione intitolata al grande Maestro, per la seconda tappa del percorso dedicato alla nascita di Dante Alighieri. Porte straordinariamente aperte e occhi puntati sul bellissimo Inferno di Dante attraverso le tavole autografe del Maestro Zeffirelli e la proiezione in Sala della Musica del film-corto “Tributo a Dante” ideato dal presidente Pippo Zeffirelli che ne ha curato anche la regia. La serata si è aperta con il benvenuto agli ospiti, introdotto da Titti Giuliani Foti e con la presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e di Cristina Manetti, capo di Gabinetto della Regione. Caterina D'Amico ha poi spiegato la genesi e la realizzazione dell'Inferno pensato dal Maestro Zeffirelli. Infine, è stata la volta della proiezione del bellissimo film il cui protagonista è l'attore Luigi Di Fiore. Dopo la visione e molti applausi, organizzata la visita del pubblico – tra cui direttori di teatri, di musei, industriali e la deliziosa presenza di Giulia Mazzoni, pianista e compositrice che ha inaugurato la stagione del Teatro del Maggio Fiorentino - alla stupefacente Sala Inferno, la numero 14 della Fondazione intitolata al Maestro. A conclusione della serata, organizzato nella cortile monumentale, un sobrio momento conviviale offerto dalla Fondazione Franco Zeffirelli Onlus con CafèduTheatre. Ultimo appuntamento il 22 maggio al Museo Casa Di Dante alle 18: tutti sono invitati.