Castelnuovo Garfagnana, il 7 agosto Panariello-Masini: “Il ritorno”

Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), 5 agosto 2024 – Il 7 agosto la coppia Giorgio Panariello-Marco Masini si esibirà a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), con inizio alle ore 21.15. “È da tempo che sentivo l’esigenza di inserire un po’ di musica nel mio nuovo show – racconta Panariello - e sono contento che, fra tanti cantanti a cui ho chiesto di far parte del mio spettacolo, Marco sia stato l’unico che ha detto sì… E questo me lo ricorderò per tutta la vita”.

“Ringrazio Giorgio per aver accettato l’invito nel mio spettacolo – incalza Masini - così mi dà modo di riposare la voce e fa due battute fra una canzone e l’altra”. “Vorrei tranquillizzare il pubblico – aggiunge Panariello - in questo mio nuovo spettacolo, durante le canzoni di Marco, organizzerò una tombolata con ricchi premi”.

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804). A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007). Alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana saranno disponibili anche i biglietti riservati a persone con disabilità. Info www.montalfonsoestate.it.