Firenze, il teatro sale su un vagone. La Carrozza 10 è in partenza con cene spettacolo

Firenze, 14 novembre 2023 - La Carrozza 10 è in partenza con cene-spettacolo. Il vagone-bistrot del Teatro Comunale di Antella viaggia attraverso la cucina nel Tempo e intorno al Mondo, dal 16 novembre al 14 aprile, tutti i giovedì dalle ore 19.30. Prima tappa della Carrozza 10 è l’antica Roma con le ricette di Apicio che ha dedicato al buon cibo, a quanto dicono, tutto il suo patrimonio. Molti hanno tradotto le sue ricette anche se, a volte, è molto difficile reperirne gli ingredienti: lingue di fenicotteri o il famoso e misterioso “laser”. Per il teatro ci accompagna un libero adattamento de La cena di Trimalcione narrata nel Satiricon di Petronio Arbitro. Il pubblico è calato nell’atmosfera di “moda, costume e bellezza” che i romani di fine impero vivevano in questi sontuosi banchetti. Così la Carrozza 10, dopo il viaggio nella cucina intorno al mondo della scorsa stagione, è in partenza quest’anno per un viaggio nel tempo. La Carrozza attraversa la cucina e lo spettacolo nelle varie epoche della storia: gli ospiti si trovano catapultati in vere e proprie performances teatrali, accompagnati dai piatti della Massaia Contemporanea. La Carrozza 10 attraversa sei stazioni con cena e spettacolo a tema: il primo viaggio nel tempo ci trasporta nell'antica Roma con le ricette di Apiceo e l'adattamento teatrale de La cena di Trimalcione di Petronio il 16 novembre. Il secondo nel Rinascimento fiorentino con le ricette di Michelangelo Buonarroti, accompagnate dal viaggio-spettacolo di una libera rivisitazione de La cena delle beffe di Sem Benelli, il 21 dicembre. Il terzo viaggio ci porta nella Parigi del 1700, con la cucina francese e le rivoluzionarie commedie di Goldoni da Il cavalier giocondo, a Gli innamorati e La Villeggiatura. Il quarto sarà nell'Ottocento attraverso le atmosfere de La cieca di Sorrento di F. Mastriani, romanzo d’appendice dalle tinte gialle e fosche che ebbe un successo strepitoso. Il quinto viaggio ci proietta in tempo di guerra, il pubblico sarà coinvolto in gioco al massacro nello spettacolo tratto da un’idea de La cena delle belve di Vahè Katchà. La sesta e ultima stazione ci fa tornare al presente, il pubblico cenerà insieme ai protagonisti del nuovo testo di Alberto Severi, Il dilemma (La casa a picco sul mare). In una cena per due in una casa a picco sul mare, in un matrimonio a picco sul tradimento, si parla di amore, relazioni e cibo. La Carrozza, oltre a farci viaggiare nel Tempo con le cene spettacolo, ci fa fare il giro del mondo in un viaggio culinario che attraversa: Palestina, Cuba, Iran, Olanda, Armenia, Senegal, addentrandoci oltre che nelle curiosità culinarie straniere, anche in aspetti culturali dei paesi visitati. Info e prenotazioni www.archetipoac.it, [email protected] Maurizio Costanzo