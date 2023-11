Turismo e tecnologia: Bto torna a Firenze. Santanché: “Intelligenza artificiale apre nuove opportunità”

Firenze, 22 novembre 2023 – Si è aperto oggi il BTO di Firenze, l’evento leader in Italia dedicato all’innovazione tecnologica nel settore del turismo. Tanti i temi affrontati nella prima giornata, l’impatto della tecnologia e dei social sul modo di viaggiare, il turismo come strumento di ricostruzione dopo i conflitti, il gran ritorno della Cina con livelli pre-pandemia, la tendenza dei wine wedding. Ad aprire la rassegna è stata la ministra del Turismo Daniela Santanchè con un intervento che ha riguardato da vicino l’intelligenza artificiale: “L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando anche il settore turistico, aprendo a nuove opportunità e sfide. Si tratta di uno strumento che consente alle aziende di raccogliere e analizzare grandi quantità di dati in tempo reale, fornendo la possibilità di comprendere meglio i bisogni e le preferenze dei viaggiatori, offrendo di conseguenza esperienze di viaggio personalizzate e altamente targettizzate”. In apertura anche l’intervista con Mariana Oleskiv, Direttrice dell’Ente del Turismo dell’Ucraina. “L’Ucraina sta pagando un prezzo troppo alto, ma ci stiamo preparando per il momento in cui potranno ripartire i flussi turistici internazionali. Il nostro paese è stupendo, ricco di luoghi bellissimi, per questo vorremmo rilanciarlo in chiave turistica prendendo parte anche a manifestazioni di settore come questa”. Il viaggiatore italiano e i social

Secondo quanto emerge dalla ricerca PhoCusWright, i social media non vengono sfruttati per la pianificazione dei viaggi, ma influenzano la scelta della destinazione. Instagram su tutti ha il potere di far sognare (e far partire) gli under 34. Per questa fascia di popolazione Instagram si dimostra uno strumento potente anche nella pianificazione di attività da fare in viaggio. La Cina è di nuovo vicina

I turisti cinesi prima del 2020 erano il principale gruppo di viaggiatori internazionali, con 150 milioni di turisti; si stima che raggiungeranno i 180 milioni nel 2024, con un corrispondente aumento dei voli aerei fino al 75% del traffico prepandemico. Dovranno corrispondere nuove modalità di accoglienza, per intercettare i bisogni dei turisti cinesi e non rischiare di perdere il primato italiano come meta estera dalla Cina. Enoturismo e winw wedding

Particolarmente dinamico il settore dell’enoturismo: secondo i dati presentati oggi in BTO da Nomisma gli eventi organizzati in tema vino sono passati dal 9% degli anni ’93-2003 al 77% degli ultimi 5 anni, le degustazioni didattiche sono passate dal 9% al 70% delle esperienze offerte sul territorio, i corsi di cucina legati al vino sono cresciuti dal 4% al 36%. Infine crescono anche i wine wedding, passati da un 2% al 34%.