Beppe, Carmela e Milos: i protagonisti di “Mare Fuori” fanno impazzire il pubblico ai Gigli

Campi Bisenzio (Firenze), 20 ottobre 2023 – Tutti “pazzi”, al Centro commerciale I Gigli, per “Mare Fuori”, la fortunata serie Tv che oggi ha portato a Campi Bisenzio tre dei protagonisti: l’educatore Beppe Romano, Carmela e Milos ovvero gli attori Vincenzo Ferrera, Giovanna Sannino e Antonio D'Aquino. Oltre milleduecento persone, di tutte le età, li hanno attesi per ascoltare la loro voce ma soprattutto per scattarsi una fotografia insieme.

Erano stati infatti circa 600 i pass gratuiti distribuiti dal Centro commerciale, previa iscrizione, a chi li aveva richiesti e che davano diritto di accesso ad almeno due persone per ognuno di questi. E così alla fine la Corte Lunga dei Gigli è stata letteralmente presa d'assalto per quella che è stata la “prima” in Toscana di “Mare Fuori”. La serie Rai dei record tornerà sul piccolo schermo (Raiplay e Raidue) a febbraio 2024 per quella che è la quarta stagione .

I primi due episodi della serie coprodotta da Rai Fiction e Picomedia, fra l'altro, vengono presentati in anteprima alla “Festa del cinema” in corso di svolgimento a Roma fino al 28 ottobre: l'occasione buona, quindi, per vedere sfilare sul red carpet i protagonisti della fiction che narra le vicende dei detenuti e del personale dell'immaginario Ipm di Napoli, liberamente ispirato al carcere di Nisida. E che oggi hanno garantito una bella anteprima a Campi Bisenzio in quello che è stato un vero e proprio bagno di folla.