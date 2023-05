Arena Summer Fest, dieci appuntamenti nell’estate figlinese

Figline Incisa Valdarno (Firenze), 31 maggio 2023 – Si accende l’estate figlinese con la programmazione all’aperto del teatro comunale Garibaldi e il suo Arena Summer Fest. Dal 20 giugno al 29 agosto un appuntamento a settimana, con inizio sempre alle 21,30, un po’ per tutti i gusti. Tra le novità di quest’anno, la serata finale sarà un tributo a Lucio Dalla: “Ciao Lucio”, con la voce di Valentino Aquilano. I prezzi saranno decisamente “popolari”: 5 euro il biglietto intero, 3 il ridotto, mentre alle tre serate dedicate al cinema l’ingresso sarà libero. Si comincia martedì 20 giugno con lo spettacolo di Roberto Mercadini, lo scrittore e monologhista romagnolo che fornisce una personale rilettura dell’Orlando Furioso e del mondo visionario e incantato di Ludovico Ariosto. Martedì 27 giugno ci sarà il primo appuntamento musicale con il Neapolis Ensamble e la “Festa napoletana” che, attraverso la voce di Maria Marone, narrerà tre secoli di tradizione, con un repertorio partenopeo dal Settecento ad oggi. Martedì 4 luglio in scena andrà “Gli anni Verdi”, lo spettacolo di Alessandro Riccio, con l’ensemble di archi e fiati dell’Orchestra della Toscana, per tracciare con ironia e passione il ritratto di Giuseppe Verdi e delle sue composizioni più celebri. Ancora musica martedì 11 luglio con il concerto di Ginevra Di Marco: l'esibizione, in collaborazione con Orientoccidente, che ripercorrerà gli ultimi dieci anni della trentennale carriera della cantante fiorentina. Martedì 18 luglio l’appuntamento sarà con il “teatro fisico” del quartetto di mimi ucraini Dekru, premiati al Festival Mondiale del Circo di Mosca e al Festival di Clown e Mimi di Odessa, e il loro spettacolo “Anime leggere”. Torna la musica, giovedì 27 luglio, con Rita Marcotulli (prima donna a vincere il David di Donatello per le musiche di “Basilicata coast to coast”) e il suo pianoforte, in un concerto fra standard e improvvisazioni jazz realizzato in collaborazione con Valdarnojazz. In agosto spazio al cinema: il 3 con “Troppo cattivi”, il film di animazione di Pierre Perifel, il 10 “Corro da te” di Riccardo Milani e il 22 “L’isola dei Cani” di Wes Anderson. Per tutti e tre, ingresso libero.