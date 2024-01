Alla Santissima Annunziata concerto con le musiche di padre Dreyer

Firenze, 18 gennaio 2024 - Per celebrare la riscoperta di una pagina importante del nostro patrimonio musicale, domani, venerdì 19 gennaio, alla Basilica della Santissima Annunziata si terrà un concerto, curato dal maestro Giacomo Granchi, che prevede musiche sacre vocali e strumentali del padre servita Giovanni Filippo Maria Dreyer (1703-1772). La Santissima Annunziata custodisce uno straordinario fondo archivistico, l’archivio della Cappella Musicale, che raccoglie un patrimonio inestimabile di composizioni e documenti qui conservati nel corso dei secoli. E proprio qui il maestro Granchi ha rintracciato alcune partiture di Dreyer. "Il progetto e la riscoperta delle composizioni del padre Dreyer - ha sottolineato l'assessora alla cultura della memoria Maria Federica Giuliani - permette ormai da qualche anno, di ascoltare pezzi assolutamente inediti nel luogo spirituale per eccellenza per noi fiorentini, nella basilica della Santissima Annunziata. Un progetto per il quale occorre ringraziare per il prezioso lavoro il maestro Giacomo Granchi ideatore del progetto e ricercatore delle fonti musicali con la collaborazione del maestro Giacomo Benedetti nella veste di direttore e concertatore. Questa ricerca di anni rende possibile oggi la riproposizione e anche la prima esecuzione assoluta di un repertorio di grande spessore". "Iniziative come questa che aiutano a far memoria del nostro passato - ha aggiunto l'assessora Giuliani - rendono merito alla storia e alla tradizione che caratterizzano da sempre Firenze anche nel campo della musica. È quindi motivo di orgoglio l'esecuzione da parte del giovane ma talentuoso ensemble di musicisti che rende piacevole e sempre attuale la musica sacra, ed in particolare, l’anelito di amore che ne scaturisce". Il concerto avrà inizio alle 21.