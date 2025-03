Alla Fondazione Rosselli il 4 marzo il focus su Bettino Craxi

Firenze, 1 marzo 2025 – La Fondazione Rosselli di Firenze, in via degli Alfani 101/r, organizza una doppia presentazione di libri su Bettino Craxi per il 4 marzo, con inizio alle ore 17. Si presenterà il volume di Fabio Martini dal titolo “Controvento. La vera storia di Bettino Craxi” (ed. Rubbettino) e il libro di Andrea Spiri “Bettino Craxi. Lettere di fine Repubblica” (ed. Milano Baldini & Castoldi). Saranno presenti gli autori e il presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini e, a moderare, la caporedattrice del Tgr Toscana Cristina Di Domenico. “Intendiamo offrire un momento di riflessione su quello che ha rappresentato Bettino Craxi e il suo Psi nalla storia politica italiana – ha dichiarato Spini -. Fabio Martini mi sembra dimostri che la sinistra non può ignorare la politica estera e la politica di riforme portata avanti da Craxi. Andrea Spiri in particolate ha pubblicato anche delle mie lettere, da cui si può vedere il mio impegno, cominciato per la verità nel 1984, per una riforma dei partiti e del loro finanziamento che prevenisse quella Tangentopoli che epslose negli anni 1992-94”.