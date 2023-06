Alice canta Battiato, debutto top per l’Estate Fiesolana

Fiesole, 16 giugno 2023 – E’ iniziato con un tutto esaurito il nuovo programma dell’Estate Fiesolana al Teatro Romano, perché quando Alice viene in Toscana a cantare Battiato (e per fortuna l’abbiamo vista più volte in zona) il pubblico riempie sempre sale e teatri.

Il sodalizio artistico tra Alice e Battiato è stato uno dei più magici della canzone italiana, vere perle di poesia che la splendida voce di Alice continua a raccontare, in questo caso insieme ai Solisti Filarmonici Italiani diretti dal maestro Carlo Guaitoli.