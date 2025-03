A Firenze torna il concerto con 'La Toscana delle donne'

Firenze, 2 marzo 2025 - Prosegue il cammino de "La Toscana delle donne" che, anche quest'anno, per l'8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna, propone il consueto momento "Insieme per cambiare musica", con un concerto gratuito e tanti ospiti, alle 16, al Teatro Goldoni di Firenze, in via Santa Maria, 15. Tra gli ospiti ci saranno la cantautrice palermitana Giulia Mei il cui nome è legato alla sua canzone "Bandiera" interpretata sul palco di X Factor e da lì esplosa con successo anche per il messaggio di empowerment femminile con cui può essere tradotta; il cantante Paolo Vallesi e Giulia Mazzoni, compositrice e pianista di fama internazionale, testimonial della Toscana delle Donne sin dalla sua prima edizione. Molte altre saranno le presenze, sorprese che verranno però svelate nei prossimi giorni. A condurre il pomeriggio sarà Carlo "Carletto" Nicoletti.

Dopo i saluti del presidente della Regione Eugenio Giani e di Cristina Manetti capo di Gabinetto della presidenza e ideatrice de "La Toscana delle donne", spazio alle note e alle parole. "La musica da sempre è la colonna sonora delle grande battaglie per i diritti civili - ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani - E anche quest'anno accompagnerà e sosterrà l'impegno che il governo regionale sta mettendo in campo per la parità di genere e contro ogni forma di discriminazione e violenza". "E' con la musica - sottolinea Cristina Manetti - che intendiamo affermare lo spirito di una giornata che prima che una festa, è una data di lotta, per sensibilizzare e mobilitare su un impegno che è di ogni giorno. Quest'anno - aggiunge Manetti - abbiamo scelto di celebrare in un teatro, perché è questo luogo simbolo di una comunità che si incontra, dialoga, si arricchisce e cresce insieme".