A Firenze il compleanno si festeggia al museo: si può anche a Palazzo Vecchio

Firenze, 21 ottobre 2023 - Torna l’iniziativa Compleanno al museo, rivolta ai bambini da 4 a 12 anni, che ha da sempre un grande successo tra piccoli, familiari e amici e che prevede un’attività dedicata e la possibilità di spegnere le candeline in un ambiente riservato all’interno di Palazzo Vecchio e del Museo Novecento. Dopo la pausa estiva riparte infatti l’iniziativa proposta dei Musei Civici Fiorentini e di Mus.e: per festeggiare il proprio giorno speciale sarà infatti possibile scegliere fra alcune proposte di attività e laboratori, invitare il proprio gruppo di amici, prendere parte tutti insieme all’attività scelta e infine festeggiare spegnendo le candeline in uno spazio riservato. Per i più piccoli, dai 4 ai 7 anni, è possibile scegliere fra le seguenti attività: La favola della tartaruga con la vela o Per fare una città ci vuole un fiore in Palazzo Vecchio e Un cavallo al museo al Museo Novecento. I più grandi (dagli 8 ai 12 anni) invece potranno scegliere fra Il giuoco del Biribissi in Palazzo Vecchio, Art Machine oppure Occhio al dettaglio al Museo Novecento.

Tutte le proposte sono indirizzate a gruppi di massimo 20 bambini con 4 adulti accompagnatori e sono prenotabili il sabato alle 15 a Palazzo Vecchio e la domenica alle 15 al Museo Novecento. L’iniziativa è rivolta a bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni. Si tiene il sabato alle ore 15 a Palazzo Vecchio; la domenica alle 15 presso il Museo Novecento. Come fare: si sceglie l’attività e si prenota, con largo anticipo, via telefono o mail. La famiglia del festeggiato si presenta alle h14.30 il pomeriggio per poter allestire l’ambiente riservato al piccolo rinfresco, mentre l’attività per tutti gli invitati comincia alle 15. La durata è di un’ora e un quarto per l’attività, a cui seguiranno i festeggiamenti in spazio riservato. È assolutamente necessario ripristinare l’ambiente nelle stesse condizioni in cui lo si è trovato e liberarlo tassativamente entro le ore 17.30. Per informazioni e prenotazioni: 055-2768224 info@musefirenze.it. Maurizio Costanzo