50 giorni di cinema a Firenze, il mosaico della settima arte accende l'autunno fiorentino

Firenze, 23 settembre 2025 - Un viaggio lungo cinquanta giorni. Alla scoperta di popoli e tradizioni, storie e vicende lontane. Documentari, corti, fiction: immagini in movimento che raccontano chi siamo, da dove veniamo e il nostro futuro prossimo. Un mese e mezzo, nove festival internazionali, un' unica casa: il Cinema La Compagnia. La Fondazione Sistema Toscana rinnova l'appuntamento autunnale con la "50 giorni di cinema a Firenze", una ricca proposta di film, talk, performance e mostre realizzate con il sostegno di Regione Toscana, Comune di Firenze, Camera di Commercio e Fondazione Cassa di Risparmio, che - novità di quest'anno - offre sedici ingressi - quattro per ogni rassegna - al costo ridotto di 50 euro e cinquecento abbonamenti gratis per giovani under 25.

Il percorso si apre dal 7 al 12 ottobre con le trentacinque anteprime del Middle East Now: Roberto Ruta e Lisa Chiari guidano il pubblico fra i mille volti del Medio Oriente insieme ad ospiti d'eccezione come i registi Areeb Zuaiter e Aboozar Amini, lo chef palestinese Sami Tamini e la fotografa libanese Tanya Traboulsi. Dal Medio Oriente alla Cina, dal 15 al 19 ottobre il FànHua Chinese Film Festival rinnova il suo invito a condividere l'immenso patrimonio di realtà storiche e culturali del paese del Dragone Rosso attraverso grandi classici, animazione e tanto intrattenimento. E' invece un omaggio alle donne il 46esimo Festival di Cinema e Donne, che ospita dal 22 al 26 ottobre progetti speciali come il tributo ai 150 anni dalla nascita di Elvira Notari, la sezione "Cinema, l'altra Storia", dedicata da Piera Detassis a Ida Lupino, lo spazio riservato da Jasmine Trinca alle professioniste dell'audiovisivo, e la collaborazione inedita con il Gaza International for Women's Cinema.

Dal 30 ottobre al 2 novembre, si torna in Europa con i quarant'anni del France Odeon, che si svolgerà tra il Cinema La Compagnia e l'Institut Français Firenze: oltre ai migliori film francesi provenienti dalle principali mostre internazionali, mercoledì 29 ottobre ci sarà una piccola chicca per appassionati, con la proiezione di due documentari - "Louis Malle, le révolté" di Claire Duguet e "Charles Pathé et Léon Gaumont, premiers géants du cinéma" di Emmanuelle Nobécourt e Gaelle Royer - in occasione del 130 anni della nascita del cinema. Come è un gradito ritorno la manifestazione più antica d'Europa dedicata al documentario: dal 3 al 9 novembre, il Festival dei Popoli conferma accanto ai due concorsi per opere italiane e internazionali un ricco parterre di sezioni collaterali; da quella a tema musicale "Let the music play" al focus "Habitat" su ambiente e diritti umani, dai laboratori per i più piccoli e le loro famiglie "Popoli for kids and teens" alle gustose anteprime di "Doc Highlights".

Film d'artista, documentari e immagini in movimento sono i protagonisti dello Schermo dell'Arte: dal 12 al 16 novembre, la mostra di virtual reality alla Strozzina curata da Valentina Furian e Claudia Losi, il live documentary della filmmaker serba Mira Turajlic, le anteprime di Radu Jude, Khalil Joseph, Sammy Baloji e Matteo Frittelli, e il programma VISIO di Leonardo Bigazzi rivolto agli artisti under 35. Per chiudere in bellezza il mese di novembre, dal 26 al 30 l'associazione IREOS e il Florence Queer Festival riportano l'attenzione del pubblico su tematiche, esperienze ed espressioni artistiche legate all'universo LGBTQIA+. E come in un climax ascendente, la 50 giorni si conclude dal 5 al 10 dicembre con il River to River Indian Film Festival, che spegne venticinque candeline, e la serata conclusiva - prevista l'11 - delle attività del N.I.C.E. - New Italian Cinema Events, l'associazione da oltre trent'anni impegnata a promuovere il cinema italiano nel mondo.