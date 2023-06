Zuffa tra i banchi della politica sull’occupazione dell’ex Astor Renzi: "La procura ha tollerato"

È bagarre tra i banchi della politica sull’ex hotel Astor, solo ieri sgomberato ma fin da settembre oggetto di un’occupazione terreno fertile per marginalità e illegalità. Matteo Renzi ha annunciato un’interrogazione urgente al ministro dell’Interno e al ministro della Giustizia: "Nell’immobile occupato si sono susseguiti vari episodi di illegalità e ciò nonostante l’ufficio della Procura di Firenze, guidato dal dottor Luca Turco, ha deliberatamente scelto di non intervenire. A distanza di mesi dalla richiesta lo sgombero è arrivato soltanto oggi ad una settimana dalla scomparsa di una bambina di cinque anni: perché questo ritardo? La Procura di Firenze può spiegare perché ha tollerato colpevolmente una situazione di illegalità diffusa più volte denunciata?". "Meglio tardi che mai lo sgombero – ha aggiunto poi sui social il senatore –. Ci sarà tempo per capire le responsabilità di chi ha sottovalutato l’illegalità diffusa".

"Sia garantita protezione ai minori e alle donne che sono i soggetti più fragili, soprattutto durante gli sgomberi, ma siano processati senza indugio i responsabili dell’occupazione e i gestori del racket degli alloggi – hanno tuonato da Fratelli d’Italia il capogruppo in Regione Francesco Torselli e i consiglieri comunali Alessandro Draghi e Jacopo Cellai ringraziando forze dell’ordine e Procura – Che cosa ha fatto il Comune per vedere le condizioni in cui vivevano i minori lì?". Aggiunge Giovanni Gandolfo, vicecoordinatore di Fdi: "Ringraziamo forze dell’ordin e operatori impegnati a sgomberare lo stabile. Ora si intervenga sulle altre occupazioni abusive una su tutte gli appartamenti occupati tra via Boccherini e Via Monteverd nell palazzo ex Inpdai".

"Firenze – ha commentato il capogruppo della Lega in Comune, Federico Bussolin – non è una città come le altre: non basta fare il compitino chiedendo lo sgombero. Situazioni come l’Hotel Astor non sono isolate e il Sindaco ha il dovere di fare pressioni costanti per risolvere i problemi".

"Fin dal primo momento, la Lega non ha mai avuto nell’animo di dare rispettoso silenzio al dramma e fiducia agli inquirenti", hanno ribattuto Luca Santarelli della Lista Nardella e il capogruppo Pd Nicola Armentano. Sempre dal Pd, "Meglio tardi che mai, anche se restano le incredibili polemiche di questi giorni della destra che senza rendersene conto ha finito per attaccare se stessa", ha commentato il deputato Federico Gianassi.

Carlo Casini