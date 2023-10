La fake news sulla morte di Zubin Mehta. “E’ a Los Angeles, si è fatto una risata”

Firenze, 23 ottobre 2023 – "Fake news, molto molto fake". Inizia così il post che il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ha appena pubblicato sul proprio profilo ufficiale Facebook, smentendo la notizia che sta girando circa la morte del maestro Zubin Mehta, direttore onorario a vita della fondazione lirica fiorentina.

"Stanno circolando da qualche minuto sul web delle false notizie - peraltro condivise da sprovveduti e che bolliamo immediatamente come volgari e inappropriate - circa la morte del maestro Zubin Mehta. Il maestro è a Los Angeles, ha risposto al telefono e finora non risulta che un trapassato ad altra vita dica 'Hello!' e si faccia una grande risata. Lunga, lunghissima vita al nostro amato maestro Mehta", conclude il post del Maggio.