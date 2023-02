E’ disponibile anche ad accorciare i tempi se i residenti dell’area più prossima allo stadio di Campo di Marte chiederanno con forza la realizzazione della Ztl Viola.

L’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti è consapevole delle difficoltà che il rione è costretto a vivere in occasione delle partite della Fiorentina (spesso anche due alla settimana) ma anche per i grandi eventi estivi (rari negli ultimi tempi, per il Covid) e per i più affollati concerti al palasport. L’assedio di sosta selvaggia è ormai una costante.

Dunque si fa sempre più concreta la possibilità di un’accelerazione. "Ci sono due possibilità: con una ztl più piccola e ristretta non credo si risolverebbero completamente i problemi – spiega – Quella più allargata sarebbe sicuramente in grado di contenere la folla e dare respiro ai residenti".

Il problema è l’installazione delle porte telematiche. Perché si arrivi a quello servirà tempo: occorre prima la progettazione, il varo, una serie di passaggi burocratici, poi il bando di gara e la realizzazione. "Le porte telematiche sono l’unica certezza che in occasione degli eventi solo i residenti riescano a entrare nell’area off limits", dice l’assessore.

Ma per fare una sorta di prova generale si potrebbe puntare alle transenne. "Le transenne ci sono anche adesso, ma vengono facilmente aggirate, le spostano", obietta Giorgetti. Ma se fossero presidiate dalle forze dell’ordine, come avviene nel corridoio ospiti in viale Fanti, largo Berlinguer e viale Cialdini, non ci sarebbe possibilità di entrare.

Dunque starà anche ai cittadini farsi avanti. Visto che Giorgetti dà un’apertura convinta nel sedersi a un tavolo con il presidente del Quartiere 2, Michele Pierguidi, con i residenti, ma anche con i commercianti.

Perché un’operazione del genere che potrebbe accontentare tutti quando le partite cadono di domenica e i negozi sono chiusi, negli altri giorni potrebbe non entusiasmare i commercianti, sempre contrari alle limitazioni delle auto.

Ilaria Ulivelli