Riparte la guerra sulla Ztl a Firenze. I residenti: “Chiudere sempre”. Ma i commercianti non ci stanno

Firenze, 22 settembre 2025 – Domenica 5 ottobre si spegneranno i varchi della Ztl estiva, ma il dibattito resta acceso. Da una parte i comitati dei residenti, esasperati dalla movida e dal traffico, chiedono una stretta con una Ztl attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette. Dall’altra i commercianti avvertono che chiudere ancora di più il centro rischia di trasformarlo in un deserto, lasciando spazio solo al degrado.

“In questo modo il provvedimento è una presa in giro – attacca Manuela Vannozzi, presidente del comitato Manoiquandosidorme –. Alle 20 i varchi aprono e alle 23 chiudono, così entra chiunque. Non serve a nulla. Chi vuole arrivare arriva uguale in centro. La Ztl dovrebbe essere h24 sette giorni su sette, altrimenti non ha senso. In più ci hanno tolto posti auto per i lavori della tramvia e per i dehors, ma noi residenti abbiamo diritto a fermarci sotto casa”.

Sulla stessa linea Maria Vannello, anima del comitato di Santo Spirito: “Stiamo andando malissimo, purtroppo è sempre così. Non se ne può più di veicoli che passano ovunque, perfino durante il mercato rionale. Noi non demordiamo, chiediamo una Ztl vera. In questo momento entrano a tutte le ore e anche il carico e scarico è un pasticcio: segnaletica poca e spesso i furgoni parcheggiano ovunque. Così siamo trattati come cittadini di serie B”.

I residenti di altre zone centrali confermano la necessità di un cambio di passo. “Serve una Ztl h24 – dice Emanuele Corti Grazzi, che abita in piazza Santa Croce – Così com’è è del tutto inutile, lo ripetiamo da anni. È l’unico strumento per ridare vivibilità al centro”.

Diversa la posizione dei commercianti, che legano la sopravvivenza delle attività a un centro raggiungibile. Riccardo Tarantoli, presidente di Silb Confcommercio Firenze e titolare di un locale proprio in zona Santa Croce, avverte: “Lo strumento della Ztl estiva è superato, antico e non porta risultati. I locali sono presidi, se si mettono troppi limiti alla viabilità i nostri spazi rischiano di svuotarsi. Un centro difficile da raggiungere diventa un centro deserto, lasciato al degrado, all’illegalità, alla microcriminalità. Molti residenti trovano rifugio da noi. La bellezza di Firenze è condividere gli spazi del centro: perché chi abita a Novoli non può venire a prendere i figli in centro la sera? La fruibilità deve essere garantita. Tra l’altro si era parlato di navette notturne, ma non abbiamo più avuto aggiornamenti. Chiediamo di accelerare quel progetto”. Sulla stessa linea anche il presidente di Confcommercio Toscana, Aldo Cursano: “Una Ztl h24? Sarebbe il colpo definitivo. Per riportare famiglie e fiorentini in centro serve accessibilità. Non si può pensare solo ai turisti”.

Anche Santino Cannamela, presidente di Confesercenti Firenze, spinge verso una revisione: “Serve migliorare davvero l’accessibilità al centro, con più trasporto pubblico e più parcheggi. È lì che si gioca la sfida: potenziare infrastrutture”.