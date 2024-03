Ztl estiva I cittadini si ribellano: "Ignorate le nostre richieste"

"Rimaniamo sinceramente sbalorditi di fronte al fatto che il sindaco abbia deciso di non accogliere quasi nessuna delle richieste effettuate, in termini del tutto costruttivi, dai portavoce dei cittadini e dei commercianti del centro storico". Dimostrando "di non comprendere che la Ztl, così strutturata, costituisce un grave danno in termini economici per gli esercizi del centro storico e in termini di vivibilità per i residenti". E la lettera che cittadini e commercianti hanno scritto alla Nazione per lamentarsi della Ztl. "Dopo alcuni incontri in cui ci siamo dimostrati aperti al dialogo e volenterosi di trovare mediazioni con l’amministrazione - si legge -, riscontriamo dal sindaco una netta chiusura sulla richiesta di riduzione dei mesi e dell’orario giornaliero di attività della Ztl". E si domandano se "dobbiamo arrenderci all’idea che il nucleo dei nostri paesi sia destinato a diventare esclusivamente una vetrina a uso e consumo del turismo stagionale". Per questo si dicono "pronti a confrontarci pubblicamente su questo tema cosicché l’intera cittadinanza possa discutere liberamente e farsi un’idea". Dal canto suo il sindaco Paolo Sottani spiega di aver "accolto alcune delle proposte mentre altre sono state respinte perché semplicemente annullavano gli obiettivi della ztl in quanto prevedevano soltanto per poche ore al giorno la pedonalizzazione".

Andrea Settefonti