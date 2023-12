Ztl Basta catene e transenne. Arrivano i nuovi varchi elettronici

Non più transenne né catene: la Ztl nel cuore di Figline verrà controllata dall’intransigente occhio elettronico: gli operai sono all’opera per installare nei due accessi di piazza Marsilio Ficino i varchi telematici. Tra qualche giorno, forse già entro questo fine settimana, saranno pronti per controllare in remoto l’apertura e la chiusura dell’accesso carrabile alla piazza. La possibilità o meno di entrare col mezzo privato alla piazza sarà chiarito da due scritte luminose: "Varco attivo""Varco non attivo". Il montaggio dell’apparecchiatura elettronica ha spaventato alcuni cittadini: temono che la Ztl diventi fissa. Ma non è così: "Sarà attiva nelle stesse modalità attuate finora – garantisce il sindaco Giulia Mugnai (in foto) –. Le limitazioni al centro storico saranno avviate solo nei giorni di mercato, per alcuni eventi particolari come quelli natalizi e la Ztl estiva, che scatta dopo le ore 20 e per tutta la giornata di domenica per rendere più vivibile e sicura la piazza pedonalizzata". L’occhio telematico, sottolinea ancora, serve per automatizzare il tutto ed evitare quanto avveniva fino ad ora, cioè la necessità di mandare vigili e operai sul posto anche tutte le sere nel periodo estivo a sistemare transenne mobili e catene, meno gradevoli alla vista e potenzialmente più pericolose. I nuovi varchi telematici potranno dunque essere attivati elettronicamente da remoto, ma non serviranno solo per informare i cittadini o come deterrente: fotografando le targhe di chi entra nella piazza nei momenti di zona a traffico limitato, permetteranno anche di elevare le relative multe. Questo intervento, spiega ancora l’amministrazione comunale, rientra nella riqualificazione del centro storico figlinese, come la nuova illuminazione di piazza Ficino, gli arredi, l’abbattimento delle barriere architettoniche nei due corsi Mazzini e Matteotti già ultimati e la riqualificazione dei Giardini Del Puglia che è in corso.