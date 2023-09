Ztl aperta notte e giorno da lunedì

Da lunedì prossimo la ztl di Campi sarà aperta giorno e notte, eccetto il sabato e la domenica. Lo ha deciso il sindaco Andrea Tagliaferri (foto) per smaltire il traffico visti i lavori in corso per la realizzazione di una nuova rotatoria sulla Barberinese. "I lavori sulla rotonda di via Barberinese stanno procedendo speditamente secondo la tabella di marcia: le due ali della rotonda e via Castronella saranno aperte al traffico e i lavori continueranno nella parte centrale" fa sapere l’amministrazione comunale in una nota, precisando che "per agevolare gli spostamenti, soprattutto durante il periodo di inizio delle scuole e ripresa delle attività lavorative, il sindaco ha deciso l’apertura della ztl". L’apertura al traffico della Ztl del centro storico resterà in vigore fino al termine dei lavori, eccetto il sabato e la domenica. Ricordiamo che nella Ztl del centro storico di Campi ricadono le seguenti strade: piazza A. Gramsci (tra via 24 Maggio e via Roma), via Roma, via Santo Stefano; piazza Dante (per le sole corsie di scorrimento sul lato verso il teatro), via B. Rucellai (tra piazza Dante e il parcheggio prospiciente i giardini pubblici di piazza della Resistenza), via F. Sestini (tra piazza Dante e via Don Minzoni),via Del Castellare, via IV Novembre, via I° Maggio, via del Ragno, via Del Lavoro, via Lungo le Mura e via A. Catalani.