Zone al buio, è boom di casi: "Nuovi solleciti al gestore"

Ci sono ancora problemi per l’illuminazione pubblica a Borgo San Lorenzo. Centraline e punti luce, troppo vecchi, erano stati sostituiti, con un accordo con un’azienda di gestione, la Geoside, già quasi un anno fa. Ma ultimamente, sia nel capoluogo che nelle frazioni alcune zone sono rimaste al buio, manifestando malfunzionamenti persistenti. In una nota il Comune si dice consapevole del problema: "Numerose segnalazioni – si fa sapere - sono state inoltrate al gestore del servizio, Geoside, sia dai cittadini che dal Comune, ma non sempre hanno portato a interventi risolutivi". Così ora il Comune annuncia che "verrà fatta una ricognizione puntuale e aggiornata delle zone coinvolte, così da definire con precisione gli interventi necessari e sollecitare il gestore affinché vengano eseguiti nel più breve tempo possibile".