Nuovi autovelox a Firenze: zona per zona dove sono le postazioni autorizzate

Firenze, 30 marzo 2022 - Il ’piano’ completo per gli autovelox fiorentini è stato presentato alla prefettura alla fine dell’estate scorsa. Un passaggio necessario dopo le modifiche introdotte dal “Decreto semplificazioni” e che ha autorizzato il funzionamento dei dispositivi 24 ore su 24 anche senza la presenza della pattuglia di polizia municipale.

La mappa dei 24 impianti. Parla l'assessore Giorgetti

Ed ecco l’elenco delle postazioni che sono state autorizzate dopo aver verificato che per ognuna fossero rispettate le segnalazioni necessarie ad avvertire gli automobilisti della presenza dei dispositivi in strada: viadotto Indiano (sia in ingresso che uscita città), viale XI Agosto (direzione uscita città), Viadotto Marco Polo (sia in ingresso che uscita città), viale Etruria (sia in ingresso che uscita città), viale Guidoni (sia in ingresso che uscita città), viale Matteotti (uscita città), viale Gramsci (ingresso città), via Senese (uscita città), via Sestese (sia in ingresso che uscita città), viale Petrarca (sia in ingresso che uscita città), viale Galilei (direzione piazzale Michelangelo), lungarno Aldo Moro (uscita città), via Generale Dalla Chiesa (ingresso città), via del Gignoro (direzione viale Verga).

Ventuno postazioni di controllo per limitare la velocità e cercare di ridurre il numero degli incidenti in strada. Ma oltre a queste la prefettura ha autorizzato anche il posizionamento di tre ulteriori nuovi autovelox in viale Nenni (ingresso città), viale Redi (uscita città), viale Michelangelo (verso piazza Ferrucci).

Dall’estate scorsa però Palazzo Vecchio ha dato il via anche a una operazione di controllo sui dispositivi esistenti e ha deciso di sostituire i più obsoleti con una strumentazione più efficiente.