Zia Caterina premiata da Mattarella Ufficiale al merito della Repubblica ma senza cambiare look

Cappellino di paglia pieno di piume e fiori bianchi e abito lungo bianco con tanto di mantellina dello stesso colore, ombrello arancione sormontato da una testa di gallo e compostela del Cammino di Santiago al collo. Si è presentata così al Quirinale,

Caterina Bellandi, per tutti "zia Caterina", neo ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. "Lo so che ci vuole coraggio a presentarsi qui vestita così, ma volevo far vedere come sono quando cerco di strappare un sorriso ai bambini malati che devo portare con il mio taxi all’ospedale Meyer di Firenze per farsi curare. Portare un po’ di gioia e buonumore è diventata la mia missione. O almeno ci provo", ha spiegato. Zia Caterina che guida il taxi, trasformato in "motore d’amore", dopo la scomparsa del marito Stefano che faceva il tassista, ha ricevuto l’onorificenza dal Presidente Mattarella per essersi distinta per atti di impegno civile.