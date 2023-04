Zambini-Falchi, l’incontro per rilanciare le politiche del territorio

I due ex contendenti si sono incontrati. Come preannunciato nei giorni scorsi i due rivali nel ballottaggio del 2016, l’attuale sindaco Lorenzo Falchi e Lorenzo Zambini stavolta nelle vesti di segretario comunale del Partito Democratico, si sono incontrati nei giorni scorsi in Comune. Incontro che, sui social del Pd, viene definito "approfondito e costruttivo". "In una situazione come quella attuale – sottolinea poi Zambini – non possiamo e non dobbiamo aggrapparci all’idea di essere un’isola felice. Non ce ne sono più, purtroppo. Dobbiamo governare al meglio il presente, insieme rafforzare sempre più il senso di comunità e ingaggiare una costante battaglia contro le disuguaglianze". Intanto al neo segretario Zambini arrivano gli auguri di Italia Viva Sesto che però lo richiama provocatoriamente a mettere di nuovo sul tappeto idee e proposte fatte quando era candidato sindaco sette anni fa: "Siamo contenti della sua elezione – sottolinea il partito di opposizione - perché sarà coerente con le idee che lo portarono a sfidare l’attuale sindaco Lorenzo Falchi nel 2016. Attendiamo quindi battaglie politiche da fare insieme per il futuro di Sesto. Finalmente il Pd di Sesto tornerà a dire sì. All’aeroporto, agli impianti sui rifiuti, alla chiusura e allo smantellamento della discarica di Case Passerini. Dirà sì alla Multiutility dei servizi pubblici locali e dirà sì al parco nell’area Ginori al posto del supermercato. Attendiamo fiduciosi le prese di posizione nette e chiare del neo segretario".