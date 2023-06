Young Jazz È la notte dei nuovi talenti

Con "Young Jazz" torna anche per questa nuova edizione di Estate Fiesolana una serata dedicata ai giovani talenti della musica. Domenica 25 giugno, un nuovo episodio nato dalla collaborazione ormai pluriennale tra Music Pool e l’Istituto di Istruzione Superiore "Alberti-Dante" che presenta una nuova serata con gli studenti e i loro progetti curati da Maria Elena Romanazzi. Quest’anno sul palco del Teatro Romano di Fiesole un doppio appuntamento con L.A.D. Vocal Ensemble e L.A.D. Jazz Ensemble. A seguire nella stessa serata, Madiba, il nuovo progetto di Sade Mangiaracina alla guida di un trio composto da Marco Bardoscia al contrabbasso e Gianluca Brugnano alla batteria. Se Le mie Donne del 2018 era dedicato ad alcune importanti figure femminili affermate contro discriminazioni e pregiudizi e le era valso un piazzamento nel Top Jazz 2018 nella categoria "Nuovo Talento", il nuovo lavoro della pianista siciliana è rivolto ad un simbolo della lotta per dei diritti umani: Nelson Mandela. Madiba è infatti un racconto in musica del grande attivista attraverso le principali vicende della sua vita: il coraggio, la determinazione, la lucidità, gli amori, la prigionia e la forza del perdono.

ross.c.