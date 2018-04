Firenze, 4 aprile 2018 - Tappa in Toscana per il van targato X Factor in cerca della nuova pop star. Il talent arriverà venerdì 6 aprile a Firenze. L’appuntamento è dalle 12.30 alle 18.30 in piazza San Marco. Il tour apre l’edizione 2018 in vista dei casting, iscriversi è facile: basta compilare il form online sul sito ‪xfactor.sky.it/casting o chiamare 0423 402300. I candidati devono avere 16 anni compiuti.