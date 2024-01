William e Kate, ipotesi visita a Firenze sulle orme di Carlo e Diana. E per la futura regina è un ritorno

Con il nuovo anno si apre una nuova stagione di viaggi per la famiglia reale britannica. Si tratta dei futuri eredi al trono William e Kate (nella foto). Secondo il settimanale "Hello" è possibile che il principe e la principessa arrivino in Italia, in visita ufficiale nel nostro Paese. Non è escluso che i due reali facciano tappa a Firenze, dove la futura regina ha trascorso tre mesi da studentessa per dedicarsi alla storia dell’arte. Anche Lady Diana, mamma di William, nel 1985 arrivò in città, ospite del sindaco Lando Conti, insieme all’allora principe Carlo, suo marito.