Weekend della legalità, il programma. Arance e passeggiate per tutti

Fine settimana della legalità, tutti gli appuntamenti. Le arance ordinate dalle famiglie degli studenti di Scandicci dalla cooperativa Beppe Montana di Belpasso, saranno in distribuzione da oggi a sabato al Gingerzone di piazza Togliatti dalle 9 alle 13, quando sarà possibile acquistare retine e cassette in eccedenza anche senza ordinazione, fino ad esaurimento scorte. Sempre al Gingerzone nelle date e negli orari della consegna delle arance, saranno in vendita le magliette di quest’anno e saranno aperte le iscrizioni alla Passeggiata della Legalità in programma domenica a partire dalle 9, con partenza in piazza Resistenza assieme alla Mezza maratona. Magliette e arance si troveranno anche in piazza Resistenza al Villaggio della Legalità (che sarà montato sabato mattina) dalle 15 alle 18 e domenica durante la Passeggiata dalle 9 alle 13. Per finire, domenica ci sarà la Mezza Maratona (giunta quest’anno alla ventesima edizione) sarà competitiva, su un percorso di 21 chilometri, mentre la Passeggiata della legalità, aperta a tutti, su 5 chilometri. Scandicci è comune che sa sempre sensibilizza i propri giovani su questi temi. E la campagna ha varcato i confini comunali per andare anche nell’area metropolitana.