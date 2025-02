Weekend della legalità. Con la mezza maratona

Arriva il fine settimana della legalità. Domenica ci sarà la XXI edizione della mezza maratona città di Scandicci. L’evento è organizzato nell’ambito del programma cittadino di educazione alla legalità dalla Podistica Il Ponte, associazione che conta oltre 100 tesserati ed esiste da 45 anni. Nell’ambito del programma di educazione alla legalità sarà presente anche il progetto Vitamine per la scuola, con la vendita delle arance provenienti dalla Cooperativa Libera Terra Beppe Montana, che coltiva i terreni confiscati alla mafia in Sicilia.

"Speriamo in un’ampia partecipazione da parte dei cittadini – ha detto l’assessora alla Cultura della Legalità Fiorenza Poli –. Diamo un messaggio potente contro tutte le mafie, e siamo sicuri che Scandicci risponderà ancora una volta in modo positivo". Nella stessa giornata previste anche le distanze non competive Scandicci Corre (10,5 km) e la Passeggiata della legalità (5 km). Iscrizioni per la passeggiata oggi dalle 17 alle 19 e domani dalle 9 alle 13 al Ginger Zone di piazza Togliatti a Scandicci.

Domani dalle 15 alle 18 e domenica dalle 8 anche presso gli stand in piazzale della Resistenza a Scandicci. In concomitanza con la manifestazione in piazzale della Resistenza sarà allestito il Villaggio della Legalità, dove le associazioni del territorio presenteranno i propri progetti per le scuole. "Noi della Podistica Il Ponte – spiegano gli organizzatori - siamo sempre stati convinti che una manifestazione sportiva dovesse diventare un mezzo per veicolare dei messaggi sociali e ambientali importanti. Da qui l’idea di una collaborazione con l’associazione Libera".