Week end tra ’mezza’ e arance

E’ il fine settimana della legalità. Entra nel vivo oggi e domani, l’iniziativa che il comune organizza ogni anno per coinvolgere giovani e città sul tema della lotta alla crimininalità organizzata. Collaborano all’evento anche Libera, Il Ponte Asd podistica, Amici del Cabiria, comitati genitori degli Istituti comprensivi Pratolini, Casini e Spinelli. Con la consegna delle arance della cooperativa Beppe Montana, parte questa due giorni solidale. Le arance saranno consegnate oggi dalle 9 alle 13 al Gingerzone, quando sarà possibile acquistare retine e cassette in eccedenza anche senza ordinazione. Sempre al Gingerzone saranno in vendita le magliette della Legalità e saranno aperte le iscrizioni alla Passeggiata in programma domani a partire dalle 9,30, con partenza in piazza Resistenza assieme alla Mezza maratona. "La legalità – ha detto l’assessore alla Legalità Diye Ndiaye – è valore fondamentale nell’educazione delle nuove generazioni, è al tempo stesso deve stare alla base della nostra cultura: quest’anno fanno parte del programma della legalità anche appuntamenti dei cartelloni cinematografici scolastico e del lunedì degli Amici del Cabiria". Fino a lunedì in più, l’istituto comprensivo Rossella Casini ospita i ragazzi dell’istituto comprensivo Riccardo Da Lentini e dell’istituto comprensivo Marconi del comune di Lentini.