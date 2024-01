"We care", don Milani e la politica. Incontro con il professor Romano Prodi

"We Care. Il valore della politica, ieri e oggi" è il titolo dell’evento in programma lunedì 22 gennaio(ore 17,30)al Teatro La Compagnia di Firenze (via Cavour), promosso dal Comitato nazionale per il centenario della nascita di Lorenzo Milani. Agnese Pini, direttrice di QN (La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino), intervisterà Romano Prodi sulla lezione del priore di Barbiana che ai suoi ragazzi ha insegnato il valore della responsabilità personale e dell’impegno verso gli altri. Rosy Bindi, presidente del Comitato nazionale introdurrà l’incontro che sarà concluso dal professore Emanuele Rossi.

"Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia" è tra le frasi più famose di don Lorenzo Milani. "Sono parole - afferma la presidente Bindi - di grandissima attualità sulle quali vale la pena riflettere per prenderci cura della nostra democrazia e dei beni comuni". Secondo l’ex parlamentare "fare politica significa proprio prendersi cura, insieme agli altri, di una comunità. Tutti siamo responsabili della vita e del benessere degli altri. È così che si promuove la giustizia e si costruisce la pace". Le parole del prete ’scomodo’ sono state scritte quando "c’erano forti disuguaglianze, tra ricchi e poveri, analfabeti e scolarizzati, ma più forte era lo spirito di ricostruzione post bellica nel nome della solidarietà" ricorda Bindi sottolineando come oggi la società sia molto più individualista. "Assenteismo elettorale crescente, antipolitica dilagante, delegittimazione della partecipazione politica, disaffezione verso i beni comuni, corsa alle soluzioni individualiste, ma soprattutto umiliazione dell’esercizio della rappresentanza da parte di classi dirigenti sempre meno formate ed eticamente attrezzate. Ecco, davanti a tutto ciò la lezione di impegno e responsabilità di don Lorenzo, il suo attaccamento alla Costituzione e alla democrazia sono un richiamo per tutti" sostiene la presidente dl Comitato per il centenario dalla nascita di don Milani. Secondo Bindi, quindi, rileggere don Milani è fondamentale per ridare un senso alla politica ’sociale’. "Nei suoi scritti ci sono riflessioni e parole che possono farci da bussola per costruire un futuro migliore per tutti" conclude.

Barbara Berti