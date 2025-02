Wanda Ferragamo e ’Le Circolari di Tà’ ai nipoti

’Le Circolari di Tà’, le lettere che Wanda Ferragamo scriveva ai suoi nipoti, fanno parte del linguaggio familiare di casa. Domani sarà proprio una delle nipoti, Ginevra Visconti, a raccontare la vita e l’eredità della nonna in un’intervista con Stefania Ricci, direttrice del Museo e della Fondazione Ferragamo. L’appuntamento è organizzato dalla presidenza del Lyceum Club Firenze, Donatella Lippi, alle 18 a Palazzo Adami Lami.

"Wanda Ferragamo aveva regalato a ogni nipote e poi, ancora, una a ciascuno dei loro figli, senza distinzioni tra maschi e femmine, una bambolina d’argento, dalla base arrotondata e pesante, simbolo di perseveranza e resistenza nel fronteggiare le avversità – racconta la presidente del Lyceum Club Firenze – Donna di grande coraggio e straordinario acume, Wanda Ferragamo ha saputo valorizzare l’eredità e il sogno del marito, indossando l’abito della dirigente d’azienda senza venir meno al suo ruolo di mamma di sei figli".

A far entrare i partecipanti nel suo universo sarà appunto Ginevra Visconti, che nel 2011, in occasione del novantesimo compleanno della nonna, le dedicò la prima edizione, stampata in poche copie, del romanzo biografico ’Nel libro rosso di Tà’. Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.