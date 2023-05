Voto in vista Ultimi eventi dei candidati

Si chiude la campagna elettorale in vista del voto amministrativo di domenica e lunedì. Stasera al circolo Rinascita, il candidato della sinistra e del Movimento 5 Stelle, organizza una cena conclusiva con musica ma senza big. "Noi siamo il progresso contro l’immobilismo e il ritorno al Medioevo" è l’appello di Tagliaferri. Leonardo Fabbri, candidato del Pd, ha chiuso ieri sera in piazza della Resistenza alla presenza del deputato Marco Furfaro. "Vogliamo un Comune che lavori per ridurre le disuguaglianze o un Comune che le considera naturali e persino accettabili? La scelta è tra noi e le destre" è l’appello di Fabbri. Per il civico Riccardo Nucciotti il finale è un tour nelle frazioni. "Chiudo nei luoghi dove sono sempre stato e dove continuerò ad essere anche nei prossimi anni" dichiara. La chiusura della campagna di Paolo Gandola per il centrodestra si svolgerà in piazza Fra Ristoro dove, alle 19, è previsto il comizio, quindi la serata proseguirà al Bar Campi Chic. "Noi siamo in campo per lavorare per il bene della nostra comunità". Antonio Montelatici, candidato del centrodestra, conclude con l’aperitivo (ore 18) al Caffè Ballerini a cui seguirà una cena al circolo ricreativo del Centro Edile di via Manderi a San Donnino.