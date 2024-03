Voto, il M5s presenterà una lista. Intanto Pignotti vede Pestelli

Il Movimento 5 Stelle riparte a Bagno a Ripoli con un nuovo gruppo che presenterà una lista alle prossime elezioni amministrative. La priorità – si legge in una nota - è quella di dar vita ad azioni a tutela dell’ambiente e del territorio "anche con la revisione degli attuali piani urbanistici, arrestando il consumo di suolo per concentrarsi sul recupero degli immobili esistenti, tutelando le aree verdi, incentivando l’agricoltura non intensiva e biologica per dare anche opportunità di lavoro ai giovani, promuovendo comunità energetiche rinnovabili con partecipazione attiva dei cittadini, sottoponendo a stretto monitoraggio le opere infrastrutturali per ridurne al massimo gli impatti, potenziando il trasporto pubblico per ridurre il traffico".

Altro obiettivo dichiarato – secondo il gruppo M5S Bagno a Ripoli - quello di recuperare valori come "la partecipazione dei cittadini, centralità del consiglio comunale, condivisione delle scelte, attenzione alle reali esigenze della popolazione, incluse le fasce più deboli, tutela dei servizi pubblici e dei beni comuni". Il programma sarà presentato con una serie di iniziative sul territorio. Intanto, sul fronte Pd, dopo la vittoria alle primarie di domenica scorsa il primo atto del neo candidato sindaco Francesco Pignotti, è stato un caffè con il suo avversario Franco Pestelli per dare vita ad un percorso comune.