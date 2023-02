"Voltiamo pagina Ora prepariamoci al prossimo congresso"

Il Pd sceglie di non ribattere alle rimostranze di Aramini e Merenda e prova a voltare pagina. "Sono giorni importanti e significativi per il futuro del partito – dicono –. C’è una grande voglia di mettersi in gioco, di trovare un percorso che ci porti a riappropriarci delle idee e dei valori di quel centro sinistra che negli ultimi tempi si erano un po’ persi". Mette al centro "il lavoro, i giovani, la sanità, la lotta a discriminazioni e diseguaglianze, la giustizia ambientale, lo sviluppo, l’innovazione e la sostenibilità energetica".

E per domani il Pd convoca le sue assemblee congressuali, dalle 10 alle 13: per i circoli di Impruneta Centro e di Bagnolo sarà alla Casa del Popolo di via della Croce, per quello di Tavarnuzze alla CdP in via Gramsci 5. "È il momento di cambiare passo – è l’invito –: meno proclami e più iniziative concrete per recuperare la fiducia nella politica".

Manuela Plastina