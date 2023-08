Voltarelli, canzoni a due passi da casa Note doc sul sagrato della basilica

Peppe Voltarelli arriva a Firenze per "Il Mondo in Santo Spirito". Stasera (ore 21,30, ingresso libero), nell’ambito della rassegna di spettacoli ideata e condotta da "Bang! Associazione Culturale", sul palco del sagrato della basilica di Santo Spirito si esibisce Peppe Voltarelli (foto). Il cantautore calabrese – ma cittadino di Firenze abitante in Santo Spirito – proporrà i brani de "La grande corsa verso Lupionòpolis", il settimo album in studio, pubblicato lo scorso 26 maggio, che lo ha portato fino alla finale della Targa Tenco 2023, un premio che si è aggiudicato in passato più volte. Artista cult del cantautorato italiano, musicista ma anche autore, attore e interprete, Voltarelli esporta la sua arte ricercando le radici della propria terra, con lunghe tournée nei Paesi con forte presenza di emigrati italiani come Germania, Canada, Usa, Argentina ma anche la Repubblica Ceca dove Praga è la città dai ‘melting pot’ culturali in grado di definire nuove identità. Stasera spazio anche alle canzoni del libro-disco "Planetario" con cui si è aggiudicato la Targa Tenco 2021 come miglior interprete. Questo lavoro è una sorta di periscopio attraverso cui vedere tutte le sfaccettature di brani che sono diventate nel tempo dei veri capisaldi del canzoniere che ha attinto da autori come Bob Dylan, Leo Ferrè, Jacques Brel (tutti tradotti da lui in italiano), Domenico Modugno, Sergio Endrigo e altri. "Planetario" è un poetico ‘one man show’ con chitarra, fisarmonica e piano dove il ruolo sociale del canto e del sapere collettivo di un paese sono i temi portanti.

Durante l’esibizione in Santo Spirito, poi, non mancheranno brani più datati nel tempo, contenuti in dischi come "Distratto ma però" (primo lavoro da solista dopo 14 anni da leader del gruppo "Il Parto delle Nuvole Pesanti") o "Duisburg Nantes Praga", bootleg live di denuncia contro la mafia, registrato dal vivo durante il tour europeo del 2008. Per il "Il Mondo in Santo Spirito" – che andrà avanti fino a metà settembre – domani sera il concerto del Mediterranean Quartet, il 9 agosto ci saranno gli Ipnotize di Michele Staino e Renato Cantini.

Barbara Berti