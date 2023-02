Volontario mette in moto il mezzo della parrocchia E si sprigiona l’inferno

Pulmino della Caritas parrocchiale in fiamme ieri mattina a Vicchio in largo don Corsinovi, il parcheggio a due passi dal lago e dal parco di Montellleri. Intorno alle 9, un volontario ha messo in moto il furgone, e un attimo dopo, ancora fermo nel parcheggio, ha sentito odore di bruciato e ha visto sprigionarsi le fiamme. In breve il mezzo è stato avvolto dal rogo, generando anche una densa nuvola di fumo. Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco che, con due mezzi attrezzati, hanno spento il fuoco. "Si trattava - spiega il pievano Don Maurizio Pieri – del pulmino che usavo con i giovani della parrocchia, e che la Caritas usava per distribuire gli aiuti alimentari. Ieri mattina, ad esempio, il nostro volontario doveva andare a Firenze per ritirare i pacchi del banco alimentare. Per il momento, purtroppo, la parrocchia dovrà fare a meno del suo pulmino, totalmente distrutto dalle fiamme. Purtroppo non sarà possibile sostituirlo a breve, anche perché in questo momento siamo impegnati ad aiutare le popolazioni colpite dal violento terremoto in Turchia. La priorità ora deve andare alle persone".

Nicola Di Renzone