Volontario festeggia i 50 anni con la Croce Rossa

"Sono cresciuto con la Croce Rossa e ho festeggiato con gli amici che hanno percorso questo cammino con me". Il 12 aprile del 1973 Patrizio Liuzzi entrava ufficialmente nel comitato della Croce Rossa di Bagno a Ripoli, con la quale ha voluto celebrare le nozze d’oro con un rinfresco. Accanto a lui ci sono altri volontari che sono entrati nella sezione ripolese più o meno nello stesso suo periodo, ‘cresciuti’ con lui. "Già dai 13 anni, avendo uno zio volontario – ricorda -, ho desiderato dedicare del tempo a questa attività. Appena ne ho compiuti 14, sono entrato ufficialmente. Ho visto crescere questa realtà e il volontariato, diventato sempre più professionale".

L’impegno in questi 50 anni ha seguito l’andamento della sua vita, rallentato nel periodo in cui ha creato la sua famiglia (anche la moglie è volontaria in altre associazioni) ed è nato suo figlio, per poi riprendere in maniera importante appena ha potuto. "Vedo tanti giovani oggi che, come me allora, arrivano in associazione coi libri di scuola, per studiare nei momenti in cui non dobbiamo uscire per l’emergenza. È bello constatare che la voglia di dedicarsi agli altri è sempre viva, soprattutto in realtà come la nostra".

Manuela Plastina