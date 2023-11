Volontariato. La grande festa a Tavarnuzze

Domani Tavarnuzze diventa la "Piazza del volontariato" con la festa organizzata dalla Pubblica Assistenza per festeggiare chi si adopera per aiutare il prossimo. "Da 30 anni è un appuntamento ricorrente – dice il presidente Pietro Giannelli (in foto) –. In una società sempre più frenetica con la perdita dei valori fondamentali, i volontari sono un punto saldo". Oltre agli stand informativi, ci sarà un’"Isola del soccorso" con dimostrazioni sanitarie (defribillatore e disostruzione) da parte di personale qualificato. Spazio anche a "Guida per bene" in collaborazione con Anpas Nazionale per promuovere la sicurezza al volante anche grazie a strumenti che mostrano cosa significa, per esempio, mettersi alla guida in stato di ebbrezza. Nel pomeriggio ci sarà anche un torneo di calcio balilla e di ping pong. Sarannoconsegnate due carrozzine donate alla Pubblica Assistenza dalla Pro Loco Tavarnuzze.

Ma.Pl.