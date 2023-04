Volontariato, Giani: “Trovare tutti i modi per coinvolgere i 500mila toscani disponibili"

Firenze, 13 aprile 2023 – Mezzo milione di cittadini toscani. È una bella cifra. Ed è la stima che si fa di persone, molti sono giovani, disponibili a impegnarsi direttamente nelle varie forme di volontariato. I dati sono stati resi noti da Cesvot. Il presidente della Regione Eugenio Giani ha detto che “dobbiamo trovare tutti i canali e le opportunità per coinvolgere chi vuol dare concretamente una mano in vari ambiti, e rafforzare così quel tessuto solidale che rappresenta uno straordinario punto di forza per la nostra regione” . Il convegno, dal titolo “Sentirsi parte. Il volontariato dalla dimensione individuale a quella collettiva”, era organizzato da Cesvot, Regione e col patrocinio del Dipartimento di scienze politiche dell'Università di Pisa. Tra i partecipanti anche l'assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli. “Quando si dice – ha affermato - che il volontariato rappresenta un patrimonio insostituibile, per il Paese e in particolare per la Toscana, che è una delle regioni con il più alto tasso di partecipazione, si rischia forse di non comprendere bene cosa questo significa. Per esempio senza il supporto del volontariato al sistema sociosanitario tanti importanti servizi alla persona non sarebbero possibili, così come senza i circoli o le associazioni di promozione sociale le nostre comunità si svuoterebbero di tante iniziative solidali e occasioni di socialità. Gli esempi potrebbero continuare, dalla cooperazione internazionale fino alle associazioni che si occupano di sport per tutti”.

Niccolò Gramigni