Volontari si diventa: il racconto di Cristina "L’ago può far paura, ma non si sente quasi niente"

Quali obiettivi ha l’associazione di cui fa parte?

"La nostra associazione si chiama Fratres, fratelli in latino. Siamo un’Associazione del Volontariato che ha come compito quello di sensibilizzare la cittadinanza al dono del sangue come atto Volontario, Anonimo, Gratuito".

Quali sono i suoi compiti nell’associazione?

"Donare il sangue secondo le scadenze, e vi assicuro che anch’io ho paura dell’ago, ma è una piccola punturina, come quella di una zanzara. Controllare gli schedari per chiamare i donatori quando è il momento giusto di donare. Controllare quotidianamente qual è la situazione del fabbisogno di sangue in base ai gruppi sanguigni per chiamare coloro che possono donare e che appartengono a quel gruppo particolare. Promuovere la donazione all’interno delle scuole, nelle piazze, durante delle manifestazioni particolari. Essere presente in sede per dare informazioni".

Quale invito rivolgerebbe ai giovani per la donazione del sangue?

"Ragazze e ragazzi abbiamo bisogno del contributo di tutti: ognuno di voi può diventare un volontario, vi aspetto".