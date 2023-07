Volontari per gli Ulivi a Calenzano: In Cambio Riceveranno le Olive

L’Associazione Turistica Calenzano cerca volontari per la manutenzione degli olivi pubblici che le sono stati assegnati dal Comune di Calenzano sulla base di una convenzione triennale. L’Atc è il soggetto scelto per la gestione delle circa mille piante di olivo del Comune, presenti in spazi verdi o in altre aree del territorio calenzanese. I volontari saranno impegnati nella cura degli olivi e, in cambio, potranno ottenere le olive raccolte per la realizzazione dell’olio che, però, non potrà essere venduto a fini di lucro. Chi aderirà all’invito di Atc dovrà essere socio dell’associazione (tessera 5 euro) e avere una copertura assicurativa per la responsabilità civile. Il Comune si occuperà di pagare gli oneri assicurativi a copertura degli infortuni e delle malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato. Info: Atc, 055.0502161.