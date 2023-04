Volontari in campo, deterrente contro la violenza

Non solo baby gang. La microcriminalità mina la sicurezza nei giardini pubblici e nei parchi. E Palazzo Vecchio scende in campo con un progetto che prevede la presenza di volontari che possano integrare il presidio delle forze dell’ordine. Dopo il via libera portato in giunta dall’assessora alla sicurezza Benedetta Albanese, si scatena la polemica politica. E’ il capogruppo della Lega Federico Bussolin ad alzare i toni: "Se una proposta come questa l’avesse fatta la Lega si sarebbe subito urlato a sinistra alla formazione delle cosiddette ‘ronde’ e si sarebbe alzato subito il pericolo fascista, se invece il progetto è della sinistra queste figure diventano magicamente ‘volontari per la sicurezza’. È bastato cambiare qualche parola e subito tutto diventa normale, ovvio e presentabile".

In realtà non si tratta di una questione semantica. Albanese tiene a precisare che il progetto è tutta un’altra cosa. Con la delibera approvata in giunta che dà il via al progetto "Volontariato per la sicurezza" si predispone un avviso pubblico per selezionare le associazioni adatte a un ulteriore monitoraggio delle aree pubbliche e si individuano le risorse (24mila euro) per il rimborso delle spese sostenute da chi avrà l‘incarico.

La delibera servirà ad ampliare la rete dei soggetti pubblici e privati già coinvolti nel sistema fiorentino della prevenzione, una presenza in più nei parchi ad opera di volontari qualificati ed in stretto rapporto e supervisione con la polizia locale. Bussolin e il commissario fiorentino della Lega Federico Bonriposi si chiedono come l’avvio del progetto non possa significare altro che "il fallimento del progetto del vigile di quartiere" e se i ‘volontari per la sicurezza’ siano un’evoluzione dei cosiddetti vigilini. "Meglio chiarire subito e capire prima che arrivino sorprese ai cittadini".

Chiarisce i contorni del progetto l’assessora Albanese. "Il progetto è pensato per dare maggiore presenza e attenzione agli spazi pubblici, alle aree verdi dei nostri quartieri – spiega – in un orario in cui c’è maggiore frequentazione, pomeriggio e sera". Gli spazi verranno individuati insieme ai Quartieri che, con la polizia municipale e l’assessorato alla sicurezza, hanno ben presente quali siano i luoghi più a rischio. Anche se via via ci sarà la possibilità di un aggiornamento in base ai bisogni e alle necessità. I volontari costituiranno una presenza visibile sul territorio aggiuntiva e non sostitutiva alla polizia municipale.

Ilaria Ulivelli