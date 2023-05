Nardella propone una 'no fly zone' sui voli turistici a Firenze

Firenze, 2 maggio 2023 – Una 'no fly zone' su Firenze in riferimento ai voli turistici. È quanto ha proposto stamani il sindaco di Firenze Dario Nardella, intervistato da Controradio.

“Ho chiesto di interrompere i voli turistici di un'agenzia e ho già parlato col prefetto per chiedere una 'no fly zone' sul centro di Firenze in modo da evitare inquinamento acustico ed atmosferico da parte dei voli turistici – ha detto -. Mi dicono che un'esperienza del genere è già stata sperimentata, con successo, a Roma. Ne abbiamo parlato con Enac, poi non decide il Comune ma noi possiamo fare una proposta che stiamo già elaborando e che manderemo molto presto a prefetto e Enac: mi auguro che possa esserci un parere favorevole. Se vogliamo proteggere il centro di Firenze dobbiamo farlo da tutti i punti di vista”. Il sindaco è intervenuto anche sul tema aeroporto.

"La situazione attuale è critica, ecco perché c'è bisogno di una nuova pista – ha spiegato -. Noi abbiamo una popolazione di 40-50mila persone che risiedono fra Brozzi, Quaracchi, le Piagge e che sono colpiti da sorvoli tutti i giorni, dalla mattina presto alla sera tardi, a bassa quota. Questo costituisce un forte elemento di inquinamento ambientale ma pure acustico. Dobbiamo dare una risposta al problema, la nuova pista colpirà un numero estremamente ridotto di persone dal punto di vista dell'impatto acustico ed ambientale, risparmiando a queste 40-50mila persone disagi molto forti".

Inoltre, ha proseguito il sindaco, "avere una pista che può operare anche di fronte a problemi atmosferici come un po' di vento e un po' di pioggia, senza deviare i voli, significa inquinare meno, e quindi dobbiamo sfatare questo luogo comune che il nuovo aeroporto aumenterà l'inquinamento. No, la nuova pista diminuirà l'inquinamento".

Infine sulla contrarietà che si registra in uno dei Comuni della cintura fiorentina, Nardella ha aggiunto: "La politica a Sesto Fiorentino è contraria? In democrazia si guarda il complesso, non bisogna vedere solo gli amministratori di Firenze. Io sono stato eletto due volte al primo turno dai cittadini e nel mio programma di mandato c'è l'aeroporto". Sulla ripresa dei lavori dell'Alta velocità ferroviaria a Firenze, con la costruzione del tunnel in città, "Ferrovie ha parlato di maggio e quindi ci siamo. La cifra restante delle opere compensative è di 56 milioni, li useremo per viabilità, servizi e infrastrutture collegate all'area ferroviaria per favorire la mobilità nella nostra città".