Volano bottigliate in via de’ Benci Ventenne finisce all’ospedale Sul lungarno due auto danneggiate

Quattro ventenni, tre residenti a Firenze e dintorni e un amico abruzzese, sono stati aggrediti senza un motivo apparente verso le 3.30 della notte tra venerdì e sabato, in via dè Benci, da un gruppo di giovani stranieri che li hanno avvicinati all’improvviso e bersagliati con lanci di bottiglie di vetro. Uno dei tiri ha centrato un ventenne che poi il 118 ha dovuto ricoverato per le lesioni al pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria Nuova.

Gli aggressori sono scappati. Sul posto è intervenuta la polizia che ha raccolto le loro descrizioni e da queste ha avviato indagini.

Auto danneggiate. Su segnalazione di un cittadino la polizia è intervenuta nella medesima nottata in lungarno Vespucci, dove un passante ha segnalato due vetture Bmw con i finestrini rotti. Non pare che i danni siano stati fatti a scopo di furto, gli accertamenti sono in corso. I proprietari non erano infatti presenti sul posto.