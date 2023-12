"Vola in Mongolfiera Gratuita Domani a Bagno a Ripoli per Rigenera Sorgane"

Volo in mongolfiera gratuito domani sui cieli di Sorgane. La Contrada Alfiere e Balooning Florence daranno la possibilità di osservare il quartiere dall’alto per festeggiare il percorso di partecipazione "Rigenera Sorgane", promosso dal Comune di Bagno a Ripoli e coordinato dalla cooperativa Sociolab per raccogliere le proposte della cittadinanza sul progetto di rigenerazione urbana finanziata con 6 milioni di euro del Fondo Europeo per lo sviluppo regionale e una compartecipazione comunale di 1,2 milioni di euro. A pochi giorni dal primo appuntamento pubblico svoltosi al Together Florence Inn, domani sarà festa dalle 10 alle 13 ai giardini di Sorgane con laboratori per tutte le età, passeggiate collettive alla scoperta delle architetture del quartiere e una mostra fotografica con immagini che ripercorrono la storia della frazione e dei suoi abitanti. Ognuno potrà lasciare il proprio aneddoto.